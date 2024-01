Un derby agité entre Saint-Trond et Genk se termine sur un partage

Dans un Stayen comble, le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Genk, comptant pour la 22e journée de championnat, s'est terminé par un partage 1-1, dimanche. Yira Sor (2e) a donné l'avance au Racing, qui a terminé à neuf, et Ryotaro Ito a égalisé pour Saint-Trond (90e+1). Au classement, Genk est 6e (35 points) et les Canaris 8e (27 pts).

Chez les visités, Thorsten Fink a effectué deux changements suite à la défaite face à l'Union, substituant Woke Janssens et Daiki Hashioka avec Rein Van Helden et Frédéric Ananou. A Genk, Wouter Vrancken a préféré Zakaria El Ouahdi et Bryan Heynen à Munoz et Luca Oyen et a titularisé Alieu Fadera et Joseph Paintsil, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, à la place de Christopher Baah et Toluwalase Arokodare.

A peine le coup d'envoi donné avec une demi-heure de retard suite à la manifestation des agriculteurs, Mark McKenzie a lancé dans la profondeur Fadera, qui a servi Sor après s'être débarrassé de tout le monde (2e, 0-1). Saint-Trond a tenté de répliquer au départ éclair adverse mais n'a jamais été vraiment incisif. À l'image d'une période de modeste niveau avec un rythme sans cesse brisé par les nombreuses erreurs et blessures dont celle engendrant le remplacement de Sor par Arokodare (25e).