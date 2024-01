Un Malines réaliste profite de deux erreurs défensives de La Gantoise pour s'imposer

Affaiblie par les absences dues aux Coupes d'Afrique et d'Asie ainsi que par les départs de Gift Orban et Malick Fofana à Lyon, La Gantoise s'est inclinée à domicile face à Malines (1-2) lors de la 21e journée de Jupiler Pro League vendredi soir.

Gand a peiné à imposer son rythme en première période et a attendu la 21e minute de jeu pour se créer une première occasion, mais Pieter Gerkens a buté sur Gaëtan Coucke. Malines a profité des errements gantois pour inscrire un but sur sa seule occasion de la mi-temps (26e). Lion Lauberbach a facilement récupéré dans la surface un ballon offert par Brian Agbor mais a tiré sur le poteau. Daam Foulon a bien suivi, directement du gauche, et a marqué son premier but pour Malines. Derrière, des tentatives d'Hugo Cuypers (30e) et Omri Gandelman (33e) étaient bien anticipées par Coucke.

En seconde mi-temps, les Buffalos sont revenus dans la partie grâce à un beau but de De Sart. Trouvé en retrait par Gandelman, le milieu de terrain a placé une frappe du plat du pied dans le petit filet adverse, depuis l'extérieur de la surface (60e). La Gantoise a encore gâché quelques occasions (65e, 71e, 73e) et a été une nouvelle fois punie sur une erreur défensive. Ismaël Kandouss a lancé contre son gré Yonas Malede en profondeur, et celui-ci a trouvé Bill Antonio, auteur d'une bonne finition du pied droit (83e).