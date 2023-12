Un match de suspension pour Isaac Price , deux pour Richie Salgado

Jeudi, Isaac Price a été exclu à la 59e minute du 8e de finale de Coupe de Belgique que le Standard a perdu 2-0 à Anderlecht. Le médian des Rouches a été renvoyé au vestiaire pour un tacle irrégulier sur Moussa N'Diaye. Le parquet avait demandé deux matchs effectifs et un match de suspension avec sursis et 2500 euros d'amende pour Price. Celui-ci devra finalement purger un match de suspension et d'une amende de 1500 euros.

Pour ce qui concerne Richie Sagrado, le Comité disciplinaire a infligé deux journées de suspension et 2000 euros d'amende au défenseur d'OHL, exclu samedi en championnat face à Saint-Trond pour un tacle dangereux sur Eric Bocat.