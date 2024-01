Un nouveau derby bruxellois à l'affiche d'une 23e journée en milieu de semaine

L'Union et le RWDM sont actuellement dans deux dynamiques diamétralement opposées. Les Saint-Gillois sont toujours en tête du championnat avec 8 points d'avance sur Anderlecht après le partage 2-2 au Lotto Park dimanche. Les Molenbeekois restent eux sur une série de quatre défaites de suite en championnat et ont basculé dans la zone rouge à la 14e place.

La 23e journée débutera mardi avec deux rencontres au programme: Club Bruges-Courtrai et Westerlo-Cercle Bruges. Les deux matches débuteront à 20h30. Mercredi, Charleroi et Eupen s'affronteront dans un match à six points en bas de tableau (18h45). Giflés par le Club Bruges samedi, les Carolos devront impérativement s'imposer face à des Eupenois en pleine bourre après leurs succès au RWDM et contre l'Antwerp. Dans le même temps, Genk se rendra à Oud-Heverlee Louvain.

En soirée, place au derby Union-RWDM et au déplacement de l'Antwerp au Standard. Un match qui sera synonyme de retrouvailles entre Ivan Leko, désormais sur le banc liégeois, et le matricule 1 qu'il a entraîné en 2020. Battu à Eupen dimanche, l'Antwerp voudra se reprendre face à un Standard qui court derrière un succès depuis le 25 novembre.

Jeudi, Anderlecht se déplacera à Malines pour tenter de décrocher sa première victoire en 2024 tout comme La Gantoise en déplacement à Saint-Trond (20h30).