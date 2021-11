Un proche de Michael Schumacher sort du bois et lance un appel

L'état de santé de Michael Schumacher est un mystère depuis près de 10 ans maintenant. Le pilote allemand, victime d'un accident de ski en décembre 2013, ne fait pas l'objet de la moindre communication de la famille, qui veut garder le secret autour de la star de la F1.

Un homme donne tout de même quelques indications de temps à autre. Il s'agit de Jean Todt, son ancien mentor chez Ferrari devenu président de la Fédération internationale de l'Automobile. Ce dernier a le droit d'accéder à la maison de Schumi et lui rend des visites fréquentes.

Interrogé par le Daily Mail avait le GP du Mexique, Jean Todt a de nouveau donné quelques petites nouvelles. "Si Corinna est présente, on dîne ensemble, si ce n'est pas le cas, je passe du temps avec Michael mais...", a déclaré le Français, qui n'ira pas plus loin. Avant de demander une accalmie autour de lui. "Je comprends pourquoi sa famille et ses amis le protègent. Nous devrions le laisser en paix. Michael se bat, il continue de se battre et nous pouvons seulement espérer que son état s'améliore", a-t-il déclaré.

Le GP du Mexique débutera à 20h ce soir.