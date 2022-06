Un roi du strip-tease au Standard: le nouvel entraîneur prêt à se déshabiller si le club gagne un trophée (vidéo)

Ronny Deila, le nouvel entraîneur du Standard, est connu pour être un homme de parole. Surtout quand il s'agit de respecter un pari en cas de sacre de son équipe. Il l'avait prouvé à l'époque quand son club de New-York avait remporté la MLS Cup, offrant un fameux strip-tease aux supporters. Des images devenues virales à l'époque.

Mais serait-il prêt à en faire de même s'il venait à gagner un trophée à Sclessin ? Pas le moindre doute pour Ronny Deila. "Quand je revois les images où je décide de me déshabiller, je n’ai pas vraiment envie de parler de fierté . Par contre, je suis fier de ce que l’équipe a accompli au cours de la saison, c’est pourquoi j’ai refusé de flancher au moment de remplir ma part du pari. Si je dois le refaire pour une bonne raison, je peux déjà vous certifier que je ne vais pas me priver. Le foot est une question de plaisir et d’excitation. C’est pour cela que les gens viennent au stade. Se laisser emporter par son bonheur, c’est quelque chose d’indescriptible. Si, dans le futur, je peux avoir la chance de vivre cela avec mes joueurs, la direction et les supporters du Standard, je ne vais pas hésiter la moindre seconde. Et si certains désirent voir mon corps, ce n’est pas un problème. Pas du tout même…", a lancé le Norvégien en conférence de presse.

Cela promet !