Un trio se dégage dans la lutte pour le titre à mi-parcours

Un trio formé par Anderlecht (41 points), le Club Bruges (39 points) et l'Union Saint-Gilloise (38 points) s'est détaché après la cinquième journée des Champions Playoffs du championnat de Belgique de football.

Mercredi, Anderlecht a conservé sa première place avec un succès 3-0 face au Cercle Bruges. Le Club Bruges a lui dominé Genk 4-0, confirmant son excellente forme dans ces playoffs. Les Brugeois viennent en effet d'enchainer quatre victoires de suite et n'ont perdu des points que lors de la première journée face à leurs voisins du Cercle (1-1). Jeudi, l'Union a signé son premier succès dans cette seconde phase du championnat, après quatre défaites de rang. Les Unionistes ont ajouté la manière, avec un succès 0-3 à l'Antwerp, et peuvent ainsi relancer leurs ambitions dans la course au titre.

La principale conséquence de ces résultats est que, arrivé à mi-parcours, la lutte pour le titre est peut-être désormais réduite à trois clubs, Genk (34 points) accusant un retard de 7 points sur Anderlecht. Le Cercle (29 points) et l'Antwerp (29 points) étaient déjà lâchés.