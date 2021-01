Mbaye Leye a été présenté ce lundi en tant que nouvel entraîneur du Standard. Passé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'adjoint, le Sénégalais semble fier de recevoir cette opportunité.

Mbaye Leye retrouve donc le Standard. Il s'agit en réalité de son troisième passage en bord de Meuse, lui qui a porté la vareuse du club entre 2010 et 2012. Il avait ensuite occupé le poste d'adjoint pendant un an, jusqu'au mois de juin dernier.

Leye endosse pour la première fois la responsabilité de coach principal. La réaction du vestiaire l'a d'ailleurs beaucoup ému. "Certains joueurs m'ont dit qu'ils étaient très contents que ce soit moi. J'ai entendu ces mots-là", raconte le tacticien en conférence de presse. "Pour certains joueurs, j'ai vu dans le comportement qu'ils étaient contents que je sois là parce que c'est plus facile quand vous avez une personne que vous connaissez, avec qui vous avez déjà une certaine relation".

Il a ensuite détaillé ce qu'était sa philosophie. Sa priorité, au-delà du sportif, est de réinstaurer une valeur essentielle dans le vestiaire. "Être entraîneur du Standard ne va pas changer ma personnalité. Les joueurs savent que, quand il y aura des décisions sportives à prendre, je les prendrai. Je leur ai dit que j'avais une philosophie, dans la vie et dans le football, qui est basée sur le respect. Par rapport à ça, on doit l'avoir partout dans le club, par rapport aux gens qui travaillent ici, par rapport à la direction, par rapport à la communication. On a la responsabilité des résultats. Cela a été la base de mon discours de ce matin et je pense qu'ils l'ont compris", a détaillé le Sénégalais.

Son premier match sur le banc du Standard aura lieu lundi prochain, face à Waasland-Beveren.