On le sait, le racisme dans les stades, c'est l'un des sujets les plus importants du moment. Dans de nombreux pays, les problèmes se succèdent et donnent une image négative du football et de ses fans. C'est aussi le cas en Belgique, où un nouvel incident du genre s'est produit ce dimanche.

C'est ce que raconte le YouTuber Stadito. Ce dernier était présent au Jan Breydel hier après-midi et a dénoncé des cris racistes adressés par des fans brugeois à des remplaçants du Standard. "À côté de moi, des gens ont lancé des cris de singe aux remplaçants du Standard, et ils les ont traités de négros. Franchement, il faut arrêter avec le racisme. Ces gens-là, il faut les sortir des stades !", raconte-t-il dans une vidéo.

La vidéo fait depuis le tour des réseaux sociaux.