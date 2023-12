Une 19e journée étalée sur quatre jours en amuse-bouche pour Noël

Pas de repos pour les joueurs de Jupiler Pro League en cette semaine de Noël avec la 19e journée de championnat qui débute mercredi et se termine samedi par l'affiche entre Anderlecht et Genk à la veille du réveillon.

Le football belge ne s'arrête pas durant les fêtes de fin d'année avec une 19e journée étalée sur quatre jours et qui démarre mercredi à 18h30 avec le déplacement de Courtrai au Cercle Bruges. En soirée, le Standard se rend à Malines (20h45) avec l'intention de montrer un meilleur visage que lors du triste choc wallon contre Charleroi samedi (0-0).

Les quatre dernières rencontres de la 19e journée auront lieu samedi, veille de réveillon. À 16h00, l'Union Saint-Gilloise tentera de maintenir sa bonne forme à Eupen qui reste sur six matches sans victoire. Deux matches seront ensuite au programme à 18h15 avec Antwerp-Westerlo et Saint-Trond-Charleroi. La journée se terminera par l'affiche entre Anderlecht et Genk à 20h45.

Passé à deux doigts de la victoire à l'Antwerp dimanche (1-1), le RSCA, 2e avec 36 points, doit l'emporter pour suivre le rythme imposé par l'Union. Genk, de son côté, a retrouvé de l'aplomb après ses deux victoires à Eupen (1-3) et contre Courtrai (4-0). Actuellement 5e avec 31 points, le Racing peut revenir à deux longueurs des Bruxellois en cas de victoire au Lotto Park.