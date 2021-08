Une arrivée et quatre départs: Anderlecht donne tout dans les dernières heures du mercato

Le mercato bat son plein, la fenêtre de transfert estival fermera ce soir à minuit et tous les clubs s'activent afin de boucler les dossiers. C'est aussi le cas à Anderlecht où les Mauves enregistrent quatre mouvements rien qu'aujourd'hui.

Anderlecht est en pleine bourre avant la fin du mercato, ce soir à minuit.

Le club de la capitale annonce sur son site que "le contrat entre Bubacarr Sanneh et le RSC Anderlecht a été résilié d'un commun accord. De plus, Luka Adzic n'est plus un joueur du club. Les Mauve et Blanc souhaitent aux deux joueurs plein succès dans la suite de leurs carrières."

Autre départ enregistré aujourd'hui, celui de Mohammed Dauda. Le jeune Ghanéen de 23 ans est parti en prêt dans le club espagnol de Carthagène. "L'attaquant était arrivé à Neerpede en janvier 2017 en provenance direct de son club formateur, l’Asante Kotoko SC." rappelle le RSCA. "Mohammed a déjà été prêté à deux reprises au Vitesse Arnhem et, plus récemment, au Esbjerg fB. Il se produira donc durant toute cette saison en La Liga 2."

Toujours sur la liste des départ, Aristote Nkaka est transféré à Waasland-Beveren pour une saison. Le milieu de terrain de 25 ans est arrivé au RSC Anderlecht en provenance du KV Oostende lors de l'été 2019.

Côté arrivée, c'est un défenseur de l'Ajax Amsterdam qui débarque au Lotto Park. Lisandro Magallàn va renforcer la défense anderlechtoise pendant une saison. Lire l'article complet.