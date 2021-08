L'Union est en tête de la Pro League après une solide victoire face à Courtrai

Après trois matchs convaincants, deux victoires pour une petite défaite contre Bruges, l'Union voulait poursuivre son chemin pour un retour gagnant en Pro League. Face à Courtrai, les troupes de Felice Mazzu devaient faire face à un nouveau défi coriace.

La première mi-temps sera pourtant à sens unique. Les Unionnistes, bien plus entreprenants et dangereux, vont se créer 9 occasions. Il ne leur faudra que 9 minutes pour passer devant, grâce à Dante Vanzeir. Dès la reprise, les Bruxellois maintenaient la pression et doublaient rapidement la mise, via Lynen, après 52 minutes. L'Union est alors sur du velours. Plus encore après l'exclusion de Fixelles à 25 minutes du terme.

Sans forcer, l'Union va gérer son avantage et s'imposer, s'adjugeant la tête provisoire du championnat avant les autres matchs de la soirée.