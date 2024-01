Vainqueur 1-0 de l'Antwerp, Eupen sort de la zone dangereuse

Un but de Brandon Baiye (30e) a permis à Eupen de signer un troisième succès à domicile 1-0 face à l'Antwerp lors de la 22e journée de Jupiler Pro League dimanche. Au classement, l'Antwerp est 6e (35 points) et Eupen sort de la zone rouge et se hisse en 12e position avec 21 points comme Charleroi (13e) et le RWDM (14e).