Valse des entraîneurs 2023-2024

La valse des entraîneurs de la saison 2023-2024 de Jupiler Pro League après le renvoi de Will Still du KV Courtrai lundi:

25 septembre 2023: Le KV Courtrai se sépare de son T1 Edward Still arrivé cet été et sous contrat jusqu'en juin 2025. L'ancien coach de Charleroi et d'Eupen paie le mauvais début de championnat des Kerels. Ils n'ont pris que 2 points en 8 matchs occupent la 16 et dernière place du classement. Joseph Akpala assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur.