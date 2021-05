Georges Grün quittera RTL Sport dans quelques semaines. Pour son dernier passage en plateau, l'ancien Diable Rouge a reçu les salutations de gloires du football belge, de Paul Van Himst à Vincent Kompany.

Georges Grün débarque chez RTL il y a 17 ans. L'ancien Diable Rouge reste une star de notre football national, mais il arrive en toute simplicité dans un nouveau costume: celui de consultant. Laurent Haulotte, le Directeur de l'Information et du Sport sur RTL, se souvient très bien de cette arrivée. Et de ce qui l'a précédé. "J'ai deux images qui me viennent en tête quand je pense à toi", raconte-t-il sur notre plateau. "C'est Rotterdam en 85 avec un coup de boule face aux Hollandais qui nous envoie au Mexique. La deuxième, c'était 2003-2004. On avait besoin de renfort ici à RTL Sport et je pense à toi. Je t'invites à déjeuner, je ne te connaissais pas bien, j'allais manger avec le Georges Grün qui a joué avec Maradona et j'ai découvert quelqu'un d'une énorme simplicité. D'une élégance infinie. Et puis tu as accepté ma proposition de nous rejoindre pour la Champions League".

Anne Ruwet aussi embraye avec un compliment en direction de celui qui est devenu un fidèle acolyte. "Vous oubliez trop souvent que vous êtes une icône du football belge. Quand j'ai dit à mon père que j'allais travailler avec vous, il était ému et fier", raconte notre présentatrice. Mais ceux qui parlent le mieux du mythique Georges Grün, ce sont les gloires du football belge.

A commencer par Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, qui se souvient bien de son Mondial 86. "Tu m'as brisé le cœur en 1986, je te l'ai déjà dit. Mais depuis, j'apprécie ton travail et de passer du temps avec toi", raconte le sélectionneur des Diables Rouges. "Tu as toujours été un garçon exemplaire, coriace et bourré de qualités. Je te souhaites encore beaucoup de jours heureux", déclare de son côté Paul Van Himst. "La légende, la classe toujours, sur et en dehors du terrain. Tu as toujours été une personnalité importante pour le club et pour ceux qui grandissaient dans le club. Tout le meilleur pour le futur", conclut Vincent Kompany.

Après la finale de la Ligue des Champions le 29 mai, qu'il assurera en tant que co-commentateur, Georges Grün tournera une nouvelle page de sa belle vie. Un fameux chapitre à refermer !