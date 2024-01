Vandendriessche à propos du hooliganisme: "mon coeur saigne quand je vois cette violence"

On se souvient encore du mauvais comportement de certains supporters du RWDM lors du match de championnat contre l'AS Eupen et ce jeudi, certains fans d'Anderlecht qui ont provoqué un retard lors du derby en Coupe à l'Union.

"Mon cœur saigne quand je vois cette violence", a déclaré Vandendriessche. "Ce sont des gens qui se disent supporters mais qui ne le sont pas. Ils donnent une mauvaise image du football. C'est un problème auquel nous sommes confrontés non seulement en Belgique, mais aussi dans le reste de l'Europe. Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble pour le résoudre".

Piet Vandendriessche a souligné que des mesures ont déjà été prises au cours de la période précédente, par exemple au niveau juridique, pour lutter contre le hooliganisme. "Malheureusement, il faut aller plus loin et un trait de plume ne suffira pas à mettre fin à ces excès, qui sont regrettables. Soyons clairs : ce n'est pas une question facile mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'un match de football se déroule de la manière la plus sereine possible."