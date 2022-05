Vers un séisme à Anderlecht: Vincent Kompany ouvre la porte à un départ du club

Anderlecht va-t-il perdre Vincent Kompany ? Convoité par Burnley, qui est cependant descendu en Championship hier, l'entraîneur des Mauves n'a pas caché qu'il n'était pas encore assuré de poursuivre son aventure sur le banc du club bruxellois. Une première pour celui qui est devenu le porteur du nouveau projet du Sporting, qui misait notamment sur sa popularité pour retrouver les sommets.

Interrogé hier par Eleven Sport après le duel face à Bruges, Kompany a laissé planer le doute sur ses intentions et ses chances de continuer à Neerpede. "J’ai encore deux ans de contrat, jusqu’à preuve du contraire. Comme chaque année, il y aura une discussion avec la direction après la saison. Pour parler des objectifs et des perspectives. C’est difficile de vous répondre sur mon avenir, car l’employeur a le dernier mot. Vous me posez la question à moi, mais c’est ensemble qu’on trouvera la réponse", a lâché l'ancien défenseur des Diables Rouges.

Cela signifie que le Sporting n'a pas encore la certitude de continuer avec Kompany la saison prochaine. Un départ serait perçu comme un séisme sur place.