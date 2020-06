Vincent Kompany attire un autre ancien de Manchester City: Damian Roden, nouveau directeur de la performance du Sporting

Vincent Kompany a attiré à Anderlecht le Britannique Damian Roden, nouveau directeur de la performance du club bruxellois. "C'est un privilège de rejoindre Anderlecht et d'aider ce club historique à retrouver son glorieux passé", a tweeté Roden.

"Un tout grand merci à Vincent Kompany pour l'invitation, j'ai vraiment hâte de travailler à nouveau avec toi. Le but ultime... la Ligue des Champions", a-t-il ponctué. Roden a côtoyé Vincent Kompany à Manchester City entre 2008 et 2010. Après son passage chez les Skyblues, il a travaillé ensuite pour la fédération galloise de football puis en faveur des clubs de Queens Park Rangers, Stoke City et des Seattle Sounders (MLS).

Sous sa direction en tant que responsable du département 'Sport Science', Stoke City a été élue l'équipe la plus en forme de Premier League en 2013-2014 .