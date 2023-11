Vincent Mannaert sur son départ de Bruges: "Une décision mûrement réfléchie"

Le Club de Bruges a lâché une petite bombe mardi en fin d'après-midi en annonçant le départ de son CEO Vincent Mannaert à la fin de la saison. Celui-ci s'est expliqué quelques heures plus tard en conférence de presse.

"C'est une décision mûrement réfléchie", déclare Vincent Mannaert, arrivé à Bruges en 2011. "C'est le fruit d'un long processus. À un moment, les pièces du puzzle s'assemblent et on sait qu'il est temps de passer le flambeau. Ma décision de démissionner est le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs. Lorsque vous vous rendez compte que l'enthousiasme disparaît progressivement, il est temps d'être honnête avec vous-même et avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Une fois la décision prise, je l'ai communiquée immédiatement. Le club a besoin de clarté", ajoute le dirigeant de 49 ans, qui nie des problèmes relationnels avec le président Bart Verhaeghe.

"Si c'était le cas, nous ne serions pas assis l'un à côté de l'autre", dit Vincent Mannaert, qui avait été réprimandé par le club pour excès d'alcool plus tôt dans l'année. "J'ai pris les mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes privés et j'ai connu une évolution favorable. Cela a provoqué des tensions, mais nous avons réussi à en parler de manière adulte".