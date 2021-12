Scandale en Angleterre: De Gea se blesse, reste au sol et concède le but polémique de la soirée (vidéo)

Arsenal affrontait Manchester United ce jeudi soir. Une rencontre lors de laquelle Smith-Rowe avait ouvert le score après à peine 13 minutes en faveur des Gunners. Mais le contexte de ce but suscite une vive polémique.

En effet, David De Gea, le gardien adverse, va se faire marcher dessus par un coéquipier. Touché, il va alors s'effondrer et ne pas se relever. Les Gunners vont continuer leur phase et profiter de la situation pour mettre le ballon au fond. Après discussion avec le VAR, le but a finalement été validé.