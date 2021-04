Voici les 25 Red Flames qui peuvent marquer l'histoire du football belge

Ives Serneels, sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, a dévoilé vendredi au centre national du football à Tubize sa sélection pour le premier des deux tours de barrages qualificatifs pour le Mondial 2019 en France. Opposées à la Suisse, les Red Flames accueilleront leur adversaire à Louvain le vendredi 5 octobre à Louvain (20h30) avant de se déplacer à Bienne le mardi 9 octobre (19h).

Heleen Jaques, pas encore prête à jouer un match entier, figure malgré tout dans la sélection et pourrait jouer une partie du match retour en Suisse.Deuxième de son groupe de qualification derrière l'Italie, la Belgique, 23e mondiale au classement FIFA, s'est hissée en barrages grâce à sa place dans les quatre meilleurs deuxièmes.

Si les troupes d'Ives Serneels venaient à battre la Suisse (FIFA 18), elles devront passer un ultime et redoutable obstacle pour valider leur ticket pour le Mondial français, prévu du 7 juin au 7 juillet 2019. En effet, le vainqueur de la confrontation belgo-suisse devra défier début novembre (5 et 13) le lauréat du match entre les Pays-Bas (FIFA 9), champions d'Europe, ou le Danemark (FIFA 13), vice-champion. La finale de l'Euro 2017 avait en effet vu les Néerlandaises battre les Danoises 4-2, après avoir notamment éliminé les Belges en phase de poules. Les Pays-Bas et la Suisse étaient têtes de série lors de ce tirage au sort, et ne pouvaient donc pas se rencontrer au premier tour.

La sélection belge:

GK: Nicky Evrard (FC Twente/P-B), Diede Lemey (Atalanta Mozzanica/Ita), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Défense (9): Maud Coutereels (Lille OSC/Fra), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina/Ita), Davina Philtjens (Fiorentina/Ita), Nicky Van den Abbeele (La Gantoise), Silke Vanwynsberghe (La Gantoise), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Aline Zeler (PSV Eindhoven/P-B)

Milieu de terrain (5): Julie Biesmans (Bristol City/Ang), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (La Gantoise), Lenie Onzia (RSC Anderlecht), Charlotte Tison (RSC Anderlecht)

Attaque (8): Janice Cayman (Montpellier/Fra), Yana Daniëls (Liverpool/Ang), Mariam Toloba (La Gantoise), Elke Van Gorp (RSC Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Chloë Vande Velde (La Gantoise), Davinia Vanmechelen (PSG/Fra), Tessa Wullaert (Manchester City/Ang)