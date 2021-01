Le Standard tient son nouvel entraîneur. Les Liégeois ont confirmé l'arrivée de Mbaye Leye il y a quelques jours et l'ont officiellement présenté à la presse aujourd'hui.

Lors de cette conférence de presse, Alexandre Grosjean, le Directeur général du Standard, est revenu sur les circonstances de cette nomination. Selon lui, tout était une affaire de profil. "Quand on choisit un coach, on arrive assez rapidement à une short list. 2 noms sont ressortis, celui de Franky Vercauteren et de Mbaye Leye", avoue-t-il. "Nous avions fixé 3 objectifs, connaitre le championnat, le noyau et avoir l'ADN Standard de Liège. Francky Vercauteren n'a pas l'ADN du Standard de Liège. Et il négociait en parallèle avec l'Antwerp. Mbaye sera accompagné de Patrick Asselman en tant qu'adjoint", a-t-il poursuivi.

Leye a signé jusqu'au moins de juin.

