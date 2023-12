Westerlo arrache la victoire à Courtrai en fin de match

Face à une équipe de Courtrai démobilisée mais courageuse, Westerlo a réussi à tirer son épingle du jeu (1-2) en ouverture de la 17e journée de Jupiler Pro League vendredi soir. Ces trois précieux points dans la course au maintien permettent à Westerlo de prendre la 14e place (14 points) alors que Courtrai reste 16e et lanterne rouge du championnat (10 points).

Les locaux se créaient une première grosse occasion sur une frappe de Sheyi Ojo mais cette dernière était un peu dévissée et contrée dans le même temps (23e).

Quelques minutes plus tard, Westerlo s'offrait sa première tentative et faisait mouche. Matija Frigan récupérait un centre tendu d'Emin Bayram et déviait légèrement le ballon pour tromper Tom Vandenberghe (33e, 0-1). Dans la foulée, Abelhak Kadri tentait un tir lointain pour Courtrai mais le ballon heurtait le montant de Sinan Bolat (38e).