Westerlo bat Eupen pour les débuts de Rik De Mil et sort de la zone rouge

Pour le premier match de Rik De Mil sur le banc campinois, Westerlo s'est imposé 2-0 contre Eupen en ouverture de la 18e journée de Jupiler Pro League vendredi. Avec ce succès, Westerlo sort de la zone rouge et remonte à la 12e place avec 17 points, deux de plus qu'Eupen qui glisse en 14e position.

Westerlo a pris le jeu à son compte dès le coup d'envoi mais sans parvenir à inquiéter Gabriel Slonina. Eupen a laissé passer l'orage et Amadou Keita a mis Sinan Bolat à contribution (20e). Les Pandas sont restés les plus dangereux et Keita a une nouvelle fois tenté sa chance mais n'est pas parvenu à cadrer sa frappe (30e).

La fin du premier acte a été à l'avantage des locaux qui se sont créés deux occasions coup sur coup. Jordan Bos a d'abord alerté Slonina sur une frappe trop molle après un slalom dans la défense eupenoise (38e). Kyan Vaesen a ensuite vu sa frappe frôler le poteau du but germanophone (42e).