Westerlo inflige une seconde défaite consécutive 4-2 à l'Union qui voit Genk s'envoler

Le duel entre les deux derniers champions de D1B, samedi au Kuipke, a vu la victoire de Westerlo, promu cette saison, 4-2 face à l'Union, promu une saison auparavant. Deux rapides réalisations de Van den Keybus (16e) et Chadli (20e) ont eu raison des "Jaune et Bleu" bruxellois en première mi-temps. Revenue à 2-2 grâce à Boniface (40e, 67e), l'Union cédait sur un penalty signé De Cuyper (73e) et un ultime but de Nene Dorgeles (89e).