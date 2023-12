Westerlo se sépare de son entraîneur Jonas De Roeck

"Les chemins de Westerlo et Jonas De Roeck se séparent. Au terme d'une réunion constructive, le club a mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur belge présent à la tête des Campinois depuis juillet 2021", a écrit le club dans son communiqué.

De Roeck, 43 ans, était arrivé sur le banc de Westerlo en juillet 2021 alors que le club évoluait en Challenger Pro League. Au terme de sa première saison, il a permis au club de remonter au sein de l'élite. La saison dernière, Westerlo a été l'une des bonnes surprises, terminant à la 7e place et disputant les Europe Playoffs. Cette saison, le club campinois éprouve plus de difficultés et occupe la 15e et avant-dernière place avec 11 points en 16 matches.