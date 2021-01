En succédant à Losada au Beerschot, il devient le plus jeune entraîneur de l'histoire

Will Still a été nommé entraîneur du Beerschot, a annoncé le club anversois mardi. Il succède à Hernan Losada, dont il était l'adjoint, qui a quitté le club pour rejoindre DC United, en Major League Soccer. Agé de 28 ans, Will Still est le plus jeune entraîneur de l'histoire de la D1.

Le Beerschot avait annoncé dimanche le départ de son entraîneur Hernan Losada, qui a choisi de tenter l'aventure aux Etats-Unis. L'Argentin, 38 ans, a débuté sa carrière d'entraîneur avec le Beerschot en octobre 2019 en succédant à Stijn Vreven dont il était l'assistant. En mars dernier, il avait qualifié le Beerschot pour la finale de la D1B et remporté le match aller 1-0 face à OHL avant l'interruption de la saison à cause du coronavirus.

Au mois de juin, le club anversois avait profité du passage de la D1A de 18 à 16 clubs pour retrouver l'élite après sept ans d'absence.

Cette saison, le Beerschot figure parmi les bonnes surprises du championnat avec une 10e place et 30 points au compteur.

Pour remplacer Losada, les Rats ont opté pour une solution en interne. Will Still était entraîneur-adjoint au Beerschot depuis 2018, où il avait commencé comme assistant de Stijn Vreven. Le Brabançon d'origine britannique avait auparavant été analyste vidéo dans plusieurs clubs (Saint-Trond, Standard et Lierse) et s'était retrouvé T1 ad interim du Lierse en 2017 en D1B. Il avait quitté son poste après 60 jours, et 21 points sur 27, ne disposant pas du diplôme requis. Il était passé au Beerschot après la faillite du Lierse en 2018.

Le Beerschot se rend à Eupen mercredi pour le compte de la 25e journée de championnat.