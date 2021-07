Xavier Mercier prolonge jusqu'en 2023 à OHL

(Belga) Xavier Mercier a prolongé jusqu'en 2023 son contrat à Oud-Heverlee Louvain, a annoncé le club mercredi.

Le médian français de 32 ans était arrivé à Den Dreef en 2019, alors qu'OHL évoluait encore en D1B. Avec 15 assists, il a terminé meilleur passeur du championnat la saison dernière, une saison au cours de laquelle il a aussi trouvé le chemin des filets à 10 reprises. "La saison dernière a été la meilleure de ma carrière", déclare le capitaine d'OHL sur le site du club. "Je dois remercier le staff technique et mes coéquipiers qui m'ont donné confiance. Je suis convaincu que je peux encore m'améliorer sous les ordres de Marc Brys. Il sait parfaitement comment m'utiliser. Je sais que ce sera difficile de rééditer ma belle saison mais je place quand même la barre très haut en voulant prester aussi bien que la saison dernière". Avant d'arriver à OHL, Xavier Mercier avait joué pour Guingamp, Beauvais et Boulogne en France, et pour Courtrai et le Cercle de Bruges en Belgique. (Belga)