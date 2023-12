Younited Belgium récolte un montant record de 157.365 euros avec la Pro League pour Noël

Parmi les maillots mis aux enchères, celui d'Antonio Nusa (Club de Bruges) a conquis la plus haute mise de 3.023 euros. Les Anversois Arthur Vermeeren (2.902 euros) et Toby Alderweireld (2.800 euros) ont complété le podium. L'Antwerp est d'ailleurs le club le plus populaire, avec 23.427 euros rapportés.

Lorin Parys, CEO de la Pro League, s'est dit très fier de ce résultat. "Nos fans se sont montrés très soucieux et solidaires avec les joueurs de Younited pendant la période de Noël. Avec les revenus de l'action de Noël, nous pouvons soutenir plus de 1000 personnes vulnérables et leurs familles à se réinsérer dans la société. Je suis donc très reconnaissant envers tous les clubs, partenaires et supporters. Ils prouvent une fois de plus que notre football professionnel est un véritable moteur social qui rassemble et fait preuve de solidarité. Avec le plan stratégique que nous avons présenté en 2023, nous poursuivrons sur la même lancée au cours de la nouvelle année."