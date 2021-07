Zinho Vanheusden fixé sur son avenir à l'Inter Milan aujourd'hui?

Le jeune Diable Rouge de 21 ans, défenseur du Standard depuis 2 saisons, devrait en savoir plus sur son avenir aujourd'hui. En effet, selon les informations du journal flamand Het Nieuwsblad, il est attendu à Milan pour y finaliser son rachat par l'Inter Milan pour 16 millions d'euros.

Mais au-delà de cette formalité, c'est la question des intentions de l'Inter envers le jeune international qui sera au centre des discussions. L'Inter Milan aurait l'intention de lui laisser effectuer toute la préparation avec l'équipe première, histoire de sonder les intentions du nouveau coach Simone Inzaghi à son égard. Mais barré par le trio Skriniar, De Vrij, Bastoni en défense centrale, il devrait être prêté une saison.

Au Standard, on rêve de pouvoir récupérer l'enfant du club, mais de plus gros morceaux sont sur le coup, dont le Club de Bruges qui jouera la Ligue des Champions. Mais faire ses armes en Serie A serait intéressant en vue de son avenir à l'Inter. Et le club de Sassuolo, qui a terminé 8ème la saison passée et est réputé pour faire jouer les jeunes et pour développer un beau football, est intéressé par ses services.