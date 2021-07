L'Inter Milan récupère Zinho Vanheusden et le prête dans la foulée

Le défenseur central de 21 ans jouera cette saison au Genoa. Diable Rouge, il ne reviendra pas au Standard, qui va récupérer 18 millions d'euros dans cette opération.

Le Standard et Zinho Vanheusden, c'est terminé. En 2019, le défenseur central quittait l'Inter Milan et s'engageait pour quatre ans en bord de Meuse. Coût total: 12,6 millions d'euros. Mais le deal s'accompagnait d'une clause de rachat du club milanais, contre 18 millions d'euros et valable deux ans.

La clause a bien été activée. Le défenseur a donc retrouvé l'Inter Milan, où il a signé pour cinq ans, mais il n'y restera pas: le club le prête dans la foulée au Genoa. L'objectif est de l'habituer au rythme de la Serie A et de lui fournir des repères avant de revenir à l'Inter Milan pour y évoluer.