Zulte Waregem au menu de l'Union, le Club de Bruges à Louvain

Comme à son habitude depuis quelques saisons déjà, le championnat de Belgique va terminer l'année civile par une succession de matches à l'approche des fêtes. Cette série, entamée le weekend dernier, va se poursuivre en milieu de semaine avec la 19e journée de D1A, l'antépénultième avant la courte trêve hivernale.

L'Union, aussi surprenante qu'autoritaire en tête du classement, se rendra mercredi à Zulte Waregem, 17e et défense la plus perméable de la série. La prolifique attaque unioniste, encore étonnante d'efficacité dimanche contre Malines, pourrait bien en profiter. Le Club de Bruges, vainqueur dimanche au petit trot, précisément contre le Essevee, se déplacera mercredi soir à Oud-Heverlee Louvain. Les Brugeois, deuxièmes à quatre longueurs de la RUSG, n'auront pas le droit à l'erreur contre des Universitaires joueurs et toujours dangereux à Den Dreef. Toujours troisième malgré sa défaite dimanche contre le Standard, l'Antwerp recevra Eupen jeudi. Un nouveau faux pas du Great Old serait un vrai coup d'arrêt pour Brian Priske et ses hommes. De leur côté, les Pandas restent une victoire, la première en sept rencontres de championnat. Solide quatrième, le Sporting de Charleroi se rendra jeudi soir à Genk. Les Zèbres tenteront de profiter de la piètre forme affichée récemment par les Limbourgeois, sevrés de succès depuis le 31 octobre. A peine arrivé que l'entraîneur allemand Bernd Storck est déjà sous pression. Présenté comme l'un des principaux rivaux de Bruges dans la course au titre, le KRC n'est que 11e. De son côté, Anderlecht affiche une forme ascendante. Après son carton à Seraing (0-5), le RSCA de Vincent Kompany, 5e, accueillera mardi une équipe de Saint-Trond qui reste sur trois revers. La Gantoise, à la faveur de quatre victoires de rang, est en train de redresser la barre après un début d'exercice délicat. Sixièmes, les Buffalos devront confirmer mercredi à Malines, 7e, dans un duel qui s'annonce aussi serré que l'écart entre les deux équipes au classement. Le Standard, 10e après sa victoire in extremis dimanche à l'Antwerp, pourrait enchainer un 2e succès, ce qu'il n'est parvenu à faire qu'une fois cette saison, à l'occasion de la réception du Beerschot, lanterne rouge, mercredi à Sclessin. Tout autre résultat pourrait mettre le feu aux poudres. Mardi, Ostende défiera Courtrai et le Cercle de Bruges recevra Seraing dans un duel entre mal classés. Après cette 19e journée, la 20e se tiendra ce weekend alors que les quarts de finale de la Coupe de Belgique et la 21e journée de D1A sont encore au programme de la semaine prochaine.