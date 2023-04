Zulte Waregem battu par le Cercle et relégué, Eupen sauvé malgré sa déroute au Club Bruges

Zulte Waregem devait à tout prix gagner face au Cercle, et espérer qu'Eupen ne gagnerait pas au Club de Bruges, pour assurer son maintien dans l'élite du football belge. Il s'est directement mis en difficulté, concédant deux buts dans les dix premières minutes, des œuvres de Siquet (6e) et Ueda (9e), lequel a également vu son penalty réussi être annulé par le VAR pour une "double touche" (45e+9).

Alors que la défaite d'Eupen, mené 4-0 à la mi-temps au Club de Bruges, ne faisait plus de doute, Zulte Waregem a cru à son rêve en revenant à égalité grâce à des buts de Willen (59e) puis Ndour (68e). La fête aurait pu être totale si le but de Fadera (70e) n'avait pas lui aussi été annulé pour hors-jeu, avant que Somers n'anéantisse les derniers espoirs de Zulte Waregem (83e). Le club fusionné, qui a découvert la première division en 2005-2006, a connu 18 saisons dans l'élite, terminant notamment vice-champion de Belgique en 2013 et remportant à deux reprises la Coupe de Belgique (2006 et 2017).