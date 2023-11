Football: diatribe de Maduro après un match Pérou-Venezuela mouvementé

"Xénophobie", "envieux", "racistes": le président vénézuélien Nicolas Maduro n'a pas mâché ses mots mercredi au lendemain du match de football entre son pays et le Pérou à Lima, marqué par des altercations entre joueurs vénézuéliens et policiers au stade, un retard de l'avion au retour et des contrôles d'identité.

"La xénophobie de l'oligarchie raciste du Pérou s'est déchaînée contre notre noble équipe nationale. Le Venezuela a élevé la voix pour protester contre la xénophobie, la violence et l'agression contre La Vinotinto" (vin rouge, surnom de la sélection), a lancé le président lors d'une cérémonie en présence de militaires à Caracas.