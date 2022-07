"Adapter la pratique sportive aux changements climatiques": en France, la ministre des Sports pense à bouleverser les horaires des matchs

Invitée sur le plateau de franceinfo, la nouvelle ministre des Sports française Amélie Oudéa-Castéra a déclaré vouloir lancer "un plan d'adaptation de la pratique sportive au changement climatique."

Cela concerne la pratique du sport durant les périodes de canicule "dans une logique de sécurisation des pratiquants". Mais ce n'est pas la seule idée de la Ministre. Un plan de sobriété écologique va être présenté et il présentera un volet sportif. Concrètement, dès cet hiver, les compétitions pourraient ne plus avoir lieu en soirée pour économiser en éclairage. "Ça fait partie des options ouvertes", déclare-t-elle. "Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et ça peut être dès cet hiver. On veut que le sport soit au cœur de cette volonté d'accompagner la transition écologique."

Les horaires de toutes les compétitions sportives se déroulant en France pourraient donc bientôt être complètement chamboulés.