"Attendez le documentaire": Romelu Lukaku lâche une drôle d'information sur Instagram (photos)

Romelu Lukaku a accepté de répondre à ses fans sur Instagram, hier soir, offrant quelques réponses intéressantes sur son passé et son approche du football.

Romelu Lukaku a encore et toujours du temps à tuer. Le Diable Rouge espère rapidement pouvoir retrouver la compétition en Italie, mais en attendant, il se rend de plus en plus disponible pour ses fans. Il a ainsi répondu à une série de questions, hier, sur Twitter mais aussi sur Instagram.

Et c'est sur ce réseau que l'on a retenu des informations étonnantes. Le Belge a d'abord accepté d'aborder sa situation en 2017, lorsqu'il avait pris la décision de quitter Everton. Chelsea souhaitait le racheter à l'époque, mais refusait de débourser 114 millions d'euros pour Lukaku, qui avait rejoint les Toffees en provenance des Blues pour 40 millions d'euros trois ans plus tôt. Lukaku, lui, rêvait de retourner à Chelsea pour y percer après un passage compliqué entre 2011 et 2014.

"Que s'est-il passé en 2017 ?!", s'interroge un fan. La réponse de Lukaku est pour le moins énigmatique: "Attendez le documentaire...", a écrit le Diable Rouge. Un nouveau projet dans les tuyaux ? Le Belge pourrait aussi avoir joué la carte de l'humour. Rappelons qu'il avait finalement signé à Manchester United.

Les fans se sont aussi interrogés sur l'absence du Belge dans l'équipe de l'année en Italie imaginée par le jeu FIFA. Comment l'expliquer ? "Je les harcèle depuis das années pour y être, mais en vrai, je m'en fous, c'est juste un jeu", rigole le Diable Rouge à ce sujet.

Il est ensuite revenu sur son échange de fin de match avec Presnel Kimpembe lors de l'affrontement entre Manchester United et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le club anglais venait d'éliminer son homologue parisien. "Je lui ai dit que c'était un champion et qu'il aurait d'autres opportunités à saisir", a affirmé l'attaquant de l'Inter Milan.