"Bale is back": Tottenham officialise le retour du Gallois

Retour à la case Tottenham: après sept ans d'une histoire contrariée avec le Real Madrid, l'attaquant Gareth Bale a été prêté un an à son ancien club, ont annoncé les Spurs samedi.

Pendant ses années madrilènes, le Gallois de 31 ans a remporté quatre fois la Ligue des Champions et deux fois la Liga, mais il ne semblait plus rentrer dans les plans de Zinedine Zidane. Bale n'avait disputé que 48 minutes sur les 12 rencontres disputées par le Real en fin de saison dernière et ses relations avec la direction étaient notoirement mauvaises. Le Real s'est d'ailleurs contenté d'un communiqué minimaliste en deux phrases à son sujet. "Notre club souhaite bonne chance à un joueur qui a fait partie d'une nos périodes les plus fastes", écrit-il au sujet de celui qui aura tout de même inscrit 105 buts en 251 matches et remporté 13 trophées en 7 ans.

Selon la presse britannique, pour faciliter la transaction, les Merengue ont accepté de prendre en charge la majeure partie de son salaire estimé à 600.000 livres par semaine (652.000 euros). Récemment, Bale avait pourtant accusé le club d'avoir entravé ses projets de départ, notamment vers la Chine en 2019.

Attitude désinvolte

Son attitude n'avait pas toujours été appréciée au Real. Il avait ainsi posé avec l'équipe galloise tenant un drapeau national sur lequel était écrit "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre", laissant entendre que son club passait même après sa passion pour les greens. Il avait aussi été filmé avec son masque anti-Covid relevé sur ses yeux pour faire semblant de dormir sur le banc des remplaçants, lors d'un match de championnat où il avait compris qu'il ne rentrerait pas sur le terrain.

Avec ce prêt, le joueur gallois va retrouver le club avec lequel il avait brillé de 2007 à 2013 au point de devenir le transfert le plus cher de l'histoire quand il avait rejoint le Real pour quelque 101 M EUR. Il avait disputé 203 matches avec les Spurs, inscrivant 55 buts et remportant deux fois le titre de joueur de la saison en 2011 et 2013.

"C'est un club tellement particulier pour moi. C'est incroyable d'être de retour (...) J'ai toujours pensé quand je suis parti que je reviendrais un jour et l'opportunité s'est présentée. J'ai faim, je suis motivé et je veux donner mon meilleur pour l'équipe", a écrit le joueur dans un message posté sur Twitter.

Tottenham précise toutefois que le joueur a été touché au genou lors des rencontres de la Ligue des Nations début septembre avec le Pays de Galles et qu'il était de toute façon en retard physiquement sur le reste de l'effectif en raison du redémarrage plus tardif de la Liga. "Nous estimons actuellement qu'il sera prêt à jouer en match après la trêve internationale d'octobre", précise le club londonien, qui a aussi annoncé l'arrivée pour 5 ans du latéral espagnol Sergio Reguilon, lui aussi en provenance de Madrid.

Le montant de l'indemnité de transfert, pour le joueur de 23 ans, qui a remporté l'Europa League avec Séville, où il était prêté l'an dernier, s'élèverait à 32 millions de livres bonus compris (35 M EUR). La presse avait aussi indiqué que Madrid voulait inclure une cause de rachat prioritaire du joueur lors des deux prochaines années dans le contrat, ce qui avait amené Manchester United, également intéressé par le joueur, à ne pas donner suite.