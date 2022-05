"Bernardo Silva était à chier", "Je suis près de Kevin De Bruyne mon idole": Jack Grealish pète un câble après le titre et enflamme internet (vidéos)

Manchester City a remporté dimanche soir son quatrième titre de champion d'Angleterre en cinq ans. Au coup de sifflet final, joueurs, membres de staff et supporters sont devenus fous de joie et ont (entre autres) démoli un des buts du stade.

Lundi, les Skyblues ont défilé dans les rues de Manchester pour faire la fête avec leurs supporters. Une fête que n'a pas manquée Jack Grealish. L'Anglais fait le buzz sur les réseaux sociaux pour ses sorties remarquées. En voici quelques-unes :

"Bernardo Silva était à chier"

Si les coéquipiers de Kevin De Bruyne se sont imposés 3-2 contre Aston Villa, il s'en est fallu de peu pour que la victoire leur échappe. Tout s'est joué à la 68e minute lorsque City est mené 0-2, Bernardo Silva est remplacé par Ilkay Gündogan. Huit minutes plus tard, l'Allemand marque le premier but des siens et sonne la révolte. C'est encore lui qui inscrira le 3e but victorieux, sur une passe décisive de Kevin De Bruyne.

"J’aimerais remercier tout le monde. Plus particulièrement Bernardo Silva, pour être sorti à la 68’ hier parce qu’il était nul à chier", s'est écrié, le lendemain, Jack Grealish d'une voix bien rocailleuse (et un peu éméché) qui avait l'air d'avoir déjà bien souffert durant la nuit.

"Gardez Grealish sur le pu**** de banc"

Pas rencunier, mais tout aussi taquin, Silva va lui aussi taquiner son coéquipier qui est resté sur le banc des réservistes durant toute la rencontre face à Aston Villa.

"C'est pour ça que Pep m'a recruté"

Pendant les célébrations, les joueurs ont eu un moment pour monter sur scène et se poser des questions pour faire le show. Ryiad Mahrez demande à Kyle Walker, le latéral droit de l'équipe : "Qui t'a vraiment passé en un contre un ?" Le défenseur anglais fait mine de ne pas trouver de réponse. L'Algérien demande alors "Neymar ? Mbappé ?" pendant que la foule répond "non" en cœur.

"Jack Grealish va alors demander le micro et va répondre à la question de son coéquipier : "Moi [je suis capable de le passer] quand j'étais à Aston Villa. C'est pour ça que Pep [Guardiola] m'a recruté". Une remarque qui a fait exploser de rire son entraîneur.

"Mon idole Kevin De Bruyne"

L'international anglais largement abreuvé ses réseaux sociaux de contenus, spécialement son compte Instagram. Dans une de ses nombreuses stories, il partage une photo de lui et Kevin De Bruyne.

Le Diable Rouge, récemment élu meilleur joueur du championnat a délivré la passe décisive sur le dernier but de Gündogan, terminant en apothéose une saison déjà bien aboutie sur le plan personnel.

"Oh mon Dieu, je suis près de Kevin mon idole", a écrit Grealish en légende de la photo. Un compliment qui fera probablement plaisir à notre compatriote, à moins qu'il n'était déjà plus en état de pouvoir le lire, l'alcool ayant coulé à flot.

Des réactions en tous genres

Ses performances sur les réseaux sociaux ont beaucoup amusé les internautes.