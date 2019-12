Vendredi soir, l'Inter Milan, nouveau leader de la Serie A, recevra l'AS Rome pour le compte de la 15e journée du championnat.

A la veille de ce gros match, le quotidien italien Corriere dello Sport est au coeur d'une polémique. Pour évoquer ce duel et, surtout, les retrouvailles entre deux anciens coéquipiers (Romelu Lukaku et Chris Smalling se sont connus à Manchester United), le journal a décidé d'utiliser le terme "Black Friday", en référence à l'événement commercial du 29 novembre dernier.

Un usage assez maladroit quand on sait ce qui se passe actuellement dans le monde du football et dans le foot italien au niveau du racisme dans les stades. L'attaquant des Diables Rouges avait d'ailleurs été la cible de chants racistes à son encontre au Slavia Prague la semaine dernière en Ligue des champions et en septembre dernier à Cagliari.



