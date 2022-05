"C'est de l'homophobie. Il doit être sanctionné": scandale en France, un joueur du PSG boycotte un match pour ne pas soutenir les LGBTQ+

Samedi, le Paris Saint-Germain s'est déplacé à Montpellier pour l'avant-dernier match de sa saison. Les Parisiens l'ont largement emporté 0-4 avec notamment un doublé de Lionel Messi, mais l'attention n'était pas fixée uniquement sur le terrain et le résultat.

Alors qu'il était initialement présent dans le groupe parisien pour le déplacement dans l'Hérault, l'international sénégalais Idrissa Gueye n'était finalement pas sur la feuille de match. Après la victoire de son équipe, Mauricio Pochettino s'est montré assez évasif sur la raison de l'absence de son joueur : "Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles, il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé."

Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, le milieu de terrain n'a pas voulu jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+.

Le flocage arc-en-ciel est une initiative mise en place par la Ligue de football professionnel depuis 2019 à l’approche du 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie. L’an passé, Gueye avait déjà manqué la réception de Reims à la même période. Officiellement, pour une gastro-entérite.

"Homophobie"



Eric Arassus, le président de la fédération sportive LGBT+ est très remonté. Pour lui, le joueur doit être sanctionné.

"C'est assez choquant", s'exclame Eric Arassus au micro de nos confrères de RMC SPort. "C’est un excellent joueur, on le reconnait, mais la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport. On peut dire que l’homophobie est un déni dans le sport. Tout le monde a joué le jeu en France, tous ses coéquipiers aussi. C’est la seule personne qui n’a pas joué le jeu. Il est important qu’Idrissa Gueye soit sanctionné. Il faut vraiment que son club s’engage par rapport à ça".

"Quand on voit qu’un joueur a inventé plusieurs raisons, avec une pseudo gastro au départ, on se rend compte que c’est de l’homophobie et que le club et la Ligue ont laissé faire. Aujourd’hui, c’est extrêmement dommageable", ajoute-t-il.

Selon Eric Arassus, "c’est important qu’Idrissa Gueye soit sanctionné par le PSG". "Financièrement, déjà, et pourquoi pas rencontrer des associations LGBT pour expliquer pourquoi sa non-participation au match de ce week-end, et aussi au match de l’année dernière quand on a évoqué une pseudo gastro, on voit bien que c’est de l’homophobie. Il faut peut-être qu’Idrissa Gueye soit mis à pied et surtout formé aux questions LGBT. Ce ne sont pas des questions religieuses. Il y a des personnes qui ont la même religion que lui qui n’ont pas de déni par rapport à ça. Aujourd’hui, c’est sanctionnable par la loi d’être homophobe. Il faut vraiment appuyer là-dessus. Ce n’est pas entendable en 2022 qu’un joueur de foot avec une telle notoriété, en plus au PSG, à Paris, une ville assez ouverte sur les questions LGBT, soit absent du match."