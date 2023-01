"C'est plutôt gênant, mais...": Heung-min Son dévoile la raison pour laquelle il continue de porter un masque

Depuis le match de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille, Heung-min Son porte un masque de protection après avoir été touché dans un duel avec le défenseur Chancel Mbemba. Le Coréen, sonné, avait dû être opéré de la pommette à l'époque.

En interview avec le Standard Sport, le Coréen s'est confié sur le port de ce fameux masque et sur la raison pour laquelle il le porte encore. "Ma vision est toujours correcte, mais quand le ballon arrive sur moi, c'est parfois gênant, car je ne peux pas voir le ballon à cause du masque. Cela ne me dérange pas vraiment, mais ce n'est pas la meilleure chose", explique-t-il.

Avant d'expliquer pourquoi il joue encore avec alors qu'il pourrait, techniquement, s'en passer. "Si j’étais seul, je pourrais jouer sans le masque, mais mes parents, ma famille et mes amis qui regardent en Corée du Sud sont tous inquiets".

La famille avant tout pour Heung-min !