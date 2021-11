La conférence de presse d'avant match de Manchester City était surréaliste mardi. Une conférence qui s'est achevée sur une séquence pour le moins étonnante, avec une question adressée à Kyle Walker, défenseur des Skyblues.

Un journaliste lui a en effet demandé quel était son avis sur la concurrence avec Bernard Mendy. Problème: ce joueur n'existe pas. "C'est qui ?", a d'ailleurs répondu Walker, visiblement surpris. Avant d'essayer de comprendre, alors que le journaliste insistait. "Il joue à Manchester City ?", rétorque Walker. Le journaliste voulait sans doute faire référence à Benjamin Mendy. Problème: ce dernier est en prison pour des accusations d'agressions sexuelles et de viols. Et n'est donc plus au club.

C'est finalement le chargé de communication du club qui va mettre fin à la conférence. "Je crois qu'il y a confusion, on en restera là", boucle-t-il. La fin du malaise.