"C'est trop mignon": le joli faire-part de naissance du bébé de Dries Mertens et Kat Kerkhofs, Ciro Romeo (photo)

Il y a deux semaines jour pour jour, Dries Mertens et sa compagne Kat Kerkhofs annonçaient la naissance de leur premier enfant, Ciro Romeo Mertens.

Aujourd'hui, nous avons un aperçu de ce à quoi ressemble le faire-part de naissance du nourrisson grâce à l'actrice et présentatrice néerlandophone Nora Gharib.

Cette dernière a partagé dans sa story Instagram une photo du faire-part qu'elle a reçu du couple Mertens à l'occasion de la naissance du petit Ciro Romeo.

On y voit le petit garçon à un âge déjà plus avancé, de dos avec un maillot aux couleurs de Naples et floqué du numéro 14 que porte son papa. On peut voir l'enfant prendre un chien contre lui, il s'agit en fait de Juliette, le chien de la famille, rapportent nos confrères de Net Laatste Nieuws.

La carte est accompagnée de deux petits bracelets portant le nom du nouveau-né. "Mais aller Dries et Kat, c'est trop mignon", s'est émue l'actrice.