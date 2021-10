"C'est un fake!": la vidéo exceptionnelle d'Erling Haaland aurait été truquée (vidéo)

La vidéo a fait le buzz il y a quelques jours. On y voit le prodige norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, empiler 3 ballons au point de penalty avant de les envoyer directement dans la lucarne du but, pile au milieu d’une cible.

Avec 12,7 millions de vues, la vidéo est devenue virale mais selon le journal allemand Bild, elle pourrait avoir été truquée. "Ce n'est pas vrai! Selon les informations du Bild, cette vidéo est un fake!", peut -on lire dans le journal. "Apparemment plusieurs coupes ont été superposées pour que cela ressemble à un film. La tromperie doit être résolue dans les prochains jours", avancent encore nos confrères germaniques.

Haaland aura l'occasion ce samedi après-midi de prouver qu'il n'a pas besoin de montage pour être efficace devant le but. Le buteur revient de blessure après avoir manqué les trois derniers matchs de son club à cause d'une blessure à la cuisse. Il a, pour le moment, inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 5 matchs.