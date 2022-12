"C'est une triste fin": deux légendes du football anglais taclent Ronaldo et son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite

C'est officiel depuis hier soir, Cristiano Ronaldo rejoint l'Arabie Saoudite et s'est engagé pour deux saisons et demie avec le club d'Al Nassr. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, le Portugais de 38 ans, sans propositions d'un club européen, a dû se résoudre à plier bagages vers le Golfe.

Du côté de l'Angleterre, où CR7 évoluait encore il y a quelques semaines, on déplore ce départ et cet étrange choix de fin de carrière. Consultants sur Sky Sports, les légendaires Jamie Carragher et Gary Cahill ont donné leurs avis sur ce transfert.

"Il y a de la tristesse"

"C'est une triste fin pour lui", estime Carragher. "Ronaldo a terminé sa carrière avec une interview chez Piers Morgan alors que Lionel Messi vient de gagner la Coupe du monde. Ce n'est pas la meilleure façon de partir".

Du côté de l'ancien capitaine de Manchester, on se montre moins acerbe : "Peut-être que le club qu'il voulait en Europe ne s'est pas présenté à lui et que c'était l'option qu'il devait choisir. Mais il y a de la tristesse, dans le sens où nous avons probablement vu Ronaldo jouer pour la dernière fois au plus haut niveau".

Pour rappel, en 2015, Ronaldo avait expliqué qu'il ne "finirait pas sa carrière aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubai" et qu'il voulait "finir avec dignité". Il aura visiblement changé d'avis...