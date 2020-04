"C'était un coup dur": entre célébrité et suspicion, Ronaldinho se confie sur son passage en prison

Ronaldinho, ancienne superstar du monde du football, a passé plusieurs semaines en prison au Paraguay. Une situation qu'il ne souhaite à personne. Pour la première fois, le Brésilien s'est confié sur cette période trouble.

Il n'est plus en prison: Ronaldinho a pu quitter sa cellule paraguayenne pour vivre dans une résidence où il est assigné dans un hôtel d'Asuncion. Le Brésilien avait passé plus d'un mois en prison après avoir usé, avec son frère, de faux passeports pour entrer dans le pays. Ils ont toujours affirmé avoir été victime et non coupables. Une caution de 1,6 millions de dollars a été payée pour faire libérer Ronaldinho.

"Nous avons été totalement surpris d’apprendre que ces documents n’étaient pas légaux", affirme Ronaldinho au journal ABC Color. "Depuis lors, notre intention a été de collaborer avec les tribunaux pour clarifier la situation comme nous le faisons depuis le début. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons tout expliqué", affirme ensuite le joueur brésilien.

Il ne cache pas que son détour par la case prison l'a profondément marqué. "Ce fut un coup dur, je n’ai jamais imaginé que je passerais par une telle situation", reconnaît Ronaldinho. "Toute ma vie, j’ai cherché à atteindre le plus haut niveau professionnel et à apporter de la joie aux gens avec mon football".

Au sein de la prison, le Brésilien a dû composer avec sa célébrité. "Toutes les personnes avec qui j’ai eu l’occasion de partager dans cet endroit m’ont reçu avec gentillesse. On a joué au foot, j’ai signé des autographes et fait des photos. Cela fait partie de ma vie. Je n’avais aucune raison d’arrêter de faire ça, surtout avec des gens qui, comme moi, ont traversé une période difficile", explique l'ancienne gloire du football mondial.