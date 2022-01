"Ça le rend plus accessible": le geste de Cristiano Ronaldo afin d'unifier le vestiaire de Manchester United

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo avait critiqué l'attitude de ses jeunes coéquipiers qui, selon lui, n'écoutaient pas ses conseils. Un membre du club a rapporté au Sun que la superstar portugaise a rejoint le groupe WhatsApp où les plus jeunes joueurs s'envoient des blagues.

"Ils [les jeunes] ne quittent jamais leur téléphone et échangent régulièrement des messages, envoient des blagues et des vidéo amusantes et discutent de choses comme les jeux informatiques, les tendances de la mode et la musique", rapporte l'informateur au journal anglais.

"Sa vie est très différente de celle des plus jeunes qui débutent leur carrière", continue l'informateur, rappelant que "Ronaldo a presque le double de l'âge de certains membres du groupe et a quatre enfants et une fiancée enceinte."

"Certains sont un peu impressionnés par lui, mais ils sont vraiment heureux qu'il ait rejoint le groupe et sont ravis qu'il envoie un message à tout le monde. Cela le rend beaucoup plus accessible, surtout à un moment où certains des plus jeunes membres de l'équipe ont du mal avec la forme."