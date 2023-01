"Ce fut un triste spectacle": la presse italienne détruit Romelu Lukaku après une nouvelle pauvre performance

Romelu Lukaku s'attendait sûrement à mieux lorsqu'il s'apprêtait à revenir du côté de l'Inter Milan.

Éblouissant lors de son premier passage en Lombardie, le Belge, qui est revenu à l'Inter après un passage raté du côté de Chelsea, n'est plus aussi performant qu'il y a deux ans. Souvent emprunté, le Belge irrite tout doucement les supporters et la presse italienne. On lui reproche notamment des erreurs techniques et des problèmes de création.

Accrochés hier par le promu de Monza, les Intéristes n'ont pas aidé par le Diable Rouge auteur d'une performance plus que moyenne. Dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport, on se montre sévère avec l'ancien d'Anderlecht.

"L’Inter a un problème qui ne peut pas être négligé : Lukaku. Il a laissé échapper au moins deux grosses occasions et n’a créé aucun espace. Ce fut un triste spectacle de ballons perdus. Le stade semble ne plus croire en lui", explique le journal, qui lui a accordé la note de 4/10 pour sa prestation.

Auteur seulement de deux petits buts depuis son retour, Lukaku doit vite se ressaisir s'il ne veut pas voir Lautaro Martinez et Edin Dzeko lui passer définitivement devant dans la hiérarchie des attaquants milanais.