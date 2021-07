Le Suédois sait très souvent trouver les bons mots.

Quand on pense longévité dans le football, le nom de Zlatan Ibrahimovic vient très vite à l'esprit. À 39 ans, le plus grand attaquant suédois de l'histoire n'oublie pas qu'une carrière est faite de hauts et de bas, et que rien ne peut jamais être prévu à l'avance. C'est pourquoi, au-delà de son caractère taquin, que certains trouvent parfois condescendant, Zlatan pense aussi aux jeunes aspirants footballeurs.

Sur Instagram, il a tenu à rappeler que ni lui, Emil Forsberg et Henrik Larsson n'avaient été sélectionnés pour le Elite Camp, un prestigieux camp de préparation pour les meilleurs talents du pays, lorsqu'ils avaient 14 et 15 ans. Quelques années plus tard, ils se sont pourtant révélés comme les meilleurs footballeurs suédois de leur générations respectives.

"Chaque année, de nombreux jeunes joueurs perdent leur motivation lorsqu'ils ne sont pas repris dans l'équipe de leur district ou les camps de développement", et de continuer "imaginez ce que nous aurions perdu si nous trois [Emil Fosberg, Henrik Larsson et lui-même, ndlr], nous avions abandonné notre motivation en pensant que notre carrière était finie à cause de ça. Ce n'est pas à 14 ou 15 ans qu'on sait si vous aurez une carrière réussie".

À presque 40 ans, Ibrahimovic a terminé la saison 2020-2021 avec 15 réalisations en 19 matchs, soit l'un des ratio les plus élevés pour un buteur du championnat italien. Même s'il n'a plus 15 ans depuis bien longtemps, sa motivation reste toujours intacte.