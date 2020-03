"Ce qui me manque, c'est la vie normale": Romelu Lukaku s'exprime après 9 jours de confinement (vidéo)

Romelu Lukaku subit, lui aussi, la situation actuelle. Le joueur de l'Inter Milan est confiné chez lui depuis 9 jours en raison du coronavirus. Dans une interview accordée à Ian Wright, le Diable Rouge n'a pas caché son impatience de retrouver les terrains.

Le confinement n'est agréable pour personne. Romelu Lukaku en témoigne, lui qui est confiné chez lui depuis près de 10 jours. Le joueur belge doit composer avec une situation extrêmement compliquée, alors que l'Italie continue d'accumuler les victimes de ce virus.

Interrogé par Ian Wright en vidéoconférence, Romelu Lukaku n'a pas caché qu'il commençait à avoir envie de sortir. "Hier, c’était presque devenu trop pour moi", a révélé le Diable Rouge. "Ce qui manque le plus, c’est la vie normale. Voir ma maman, mon fils, mon frère. Les entraînements me manquent, comme jouer des matches devant les fans. Tu commences à apprécier ce que tu avais. Et tu te rends compte que tu es quelqu’un de chanceux", a-t-il poursuivi.

Romelu Lukaku s'inquiète aussi pour sa maman, qu'il refuse d'approcher. "Je parle au nom de tous, c'est compliqué, parce que tu ne peux plus avoir de contacts normaux avec d'autres personnes. Mais je dois être prudent, certains membres du club ont le virus. Je ne peux pas infecter ma maman, qui a du diabète. Moi et mon frère, on lui a clairement dit qu'elle ne devait pas sortir, parce qu'elle est à risque. Elle va juste dans le jardin et se promène un peu le soir. Mais personne ne va la voir", a confié le joueur belge.

Le Belge a aussi confié avoir reçu, comme l'ensemble des joueurs, un vélo d'appartement pour poursuivre ses entraînements. Le joueur est forcé de suivre un régime très strict et veut être prêt au moment où la compétition reprendra. Mais ce n'est pas tout: un physiothérapeute vit avec lui et le club lui amène ses repas au quotidien. De quoi s'assurer que Lukaku ne quitte jamais son domicile !